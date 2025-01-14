Вестник Кавказа

Посол Азербайджана в Москве встретился с главой МВД России

Посол Азербайджана в Москве встретился с главой МВД России
© Фото: телеграм-канал посольства Азербайджана в России
В Москве прошла встреча Рахмана Мустафаева и Владимира Колокольцева. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере внутренних дел.

Азербайджанский посол в Москве Рахман Мустафаев провел переговоры с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, пишет пресс-служба посольства АР.

Стороны на встрече обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействие в сфере внутренних дел.

Они также выразили удовлетворение сотрудничеству Москвы и Баку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков.

В заключение посол и министр подчеркнули важное значение координации усилий России и Азербайджана в миграционной сфере.

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