Вестник Кавказа

В иранском Рее пылает нефтяной терминал

В иранском Рее пылает нефтяной терминал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в иранском городе Рей в провинции Тегеран на севере Ирана произошел пожар на нефтяном терминале – огонь охватил хранилище с запасами нефти емкостью в 18 тысяч тонн, сейчас пожар локализован.

Сегодня утром на нефтяном терминале в иранском городе Рей в провинции Тегеран вспыхнул пожар, сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на директора Национальной компании Ирана по сбыту нефтепродуктов.

Известно, что пожар вспыхнул чуть больше часа назад на нефтехранилище, на котором хранится около 18 тыс т нефти, передает ТАСС.

Бригадам огнеборцев, прибывшим на место горения, удалось оперативно локализовать возгорание – сейчас ситуация находится под контролем, рассказал один из пожарных. 

Причины возгорания пока неясны, подробности происшествия не сообщаются.

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