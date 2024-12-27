Авария оставила без воды более половины жителей Кизилюрта

Десятки тысяч человек остались временно без водоснабжения в Кизилюрте. Вода пропала из-за аварии, произошедшей на водоводе.
В Кизилюрте пропало водоснабжение примерно 30 тыс абонентов. Об этом поведали 22 января в городской мэрии.
Причина отключения – авария, которая случилась на магистральной водной артерии между Миатли и Кизилюртом.
"В результате аварии на водоводе Кизилюрт останется без воды на неопределенный срок, учитывая, что масштаб и время на восстановление водоснабжения окончательно не оценены"
– пресс-служба мэрии
Там обратили внимание на то, что проблемы с водоснабжением испытывают преимущественно жители многоквартирных домов в самом городе, в частном секторе этого нет, передает "Интерфакс".
"На социальную жизнь в городе прорыв на водоводе не повлиял - школы и детские сады работают в штатном режиме"
– мэрия города