Вестник Кавказа

Авария оставила без воды более половины жителей Кизилюрта

Авария оставила без воды более половины жителей Кизилюрта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки тысяч человек остались временно без водоснабжения в Кизилюрте. Вода пропала из-за аварии, произошедшей на водоводе.

В Кизилюрте пропало водоснабжение примерно 30 тыс абонентов. Об этом поведали 22 января в городской мэрии.

Причина отключения – авария, которая случилась на магистральной водной артерии между Миатли и Кизилюртом.

"В результате аварии на водоводе Кизилюрт останется без воды на неопределенный срок, учитывая, что масштаб и время на восстановление водоснабжения окончательно не оценены"

– пресс-служба мэрии

Там обратили внимание на то, что проблемы с водоснабжением испытывают преимущественно жители многоквартирных домов в самом городе, в частном секторе этого нет, передает "Интерфакс".

"На социальную жизнь в городе прорыв на водоводе не повлиял - школы и детские сады работают в штатном режиме"

– мэрия города

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