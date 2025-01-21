Казахстанские спасатели выручили пассажиров рейсового автобуса

Минувшей ночью казахстанские спасатели выручали из снежного плена 82 пассажиров автобуса, среди которых были выходцы из республик Центральной Азии и граждане России: техника застряла в снегу на трассе Шымкент - Самара.

Минувшей ночью на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана в снежных заносах сломался пассажирский автобус, направлявшийся в Россию – его пассажирами были граждане РФ, Узбекистана и Таджикистана. На помощь им пришли спасатели МЧС страны.

Обнаружив неисправность автобуса, водитель обратился за помощью к спасателям, которые эвакуировали пассажиров в пункт обогрева в городе Иргиз, передает Sputnik Казахстан.

Всего из снежного плена были спасены 82 пассажира транспортного средства – сейчас они находятся в тепле и накормлены, в их числе – трое несовершеннолетних.