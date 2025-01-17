Вестник Кавказа

Наезд на инспектора ДПС обернулся для водителя сроком в Дагестане

Наезд на инспектора ДПС обернулся для водителя сроком в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане вынесли приговор молодому водителю. Он насмерть сбил на своем автомобиле инспектора ДПС.

Житель Дагестана получил срок за ДТП, приведшее к смерти инспектора ДПС. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

"Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые пришли к выводу, что подсудимый нарушил правила дорожного движения, причинив смерть по неосторожности, и при этом заслуживает снисхождения"

– пресс-служба

ДТП с участием 20-летнего водителя произошло в феврале 2023 года. Возле перекрестка на повороте в село Новый Чиркей Кизилюртовского района молодой человек проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на "встречку". На проезжую часть выскочил инспектор ДПС, который намеревался остановить нарушителя. Водитель сбил инспектора и скрылся с места ДТП. Потерпевшего отвезли в больницу, где он впоследствии скончался.

По данному факту завели уголовное дело. Верховный Суд РД постановил, что ближайшие 7,5 лет виновник происшествия проведет в колонии-поселении. Его также обязали выплатить семье погибшего 2 млн рублей.

 

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