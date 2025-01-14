"Нефтчи" усилился капитаном "Сабаха", "Туран-Товуз" – бразильским форвардом

Азербайджанские футбольные клубы "Нефтчи" и "Туран-Товуз" заключили контракты с 29-летними игроками. Состав "Нефтчи" пополнил полузащитник Эльвин Джамалов, а "Туран-Товуз" укрепил свои ряды бразильским форвардом Жо Батисту.

Полузащитник азербайджанского "Сабаха" Эльвин Джамалов покинул клуб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на страницах команды в соцсетях.

Хавбек на правах свободного агента присоединился к "Нефтчи", пишут азербайджанские СМИ. Детали подписанного контракта пока не разглашаются.

Напомним, соглашение 29-летнего игрока с "Сабахом" истекало в конце текущего сезона. Причиной для смены клубной прописки стал дефицит игрового времени.

Джамалов защищал цвета "Сабаха" с лета 2021 года. До этого он играл за "Зирю" и "Габалу".

Свои ряды новым футболистом также пополнил "Туран-Товуз". Клуб подписал с бразильским нападающим Жо Батисту контракт, рассчитанный на 2,5 года.

Предыдущим клубом 29-летнего форварда был португальский "Шавиш".