Пашинян выразил соболезнования в связи с пожаром на северо-западе Турции

Глава армянского правительства соболезнует семьям погибших при пожаре в турецком отеле. Трагедия унесла жизни десятков человек.

Премьер-министр Армении шокирован трагедией, случившейся на турецком горнолыжном курорте накануне. Об этом сам Никол Пашинян заявил на своих страницах в соцсетях.

"Трагедия на горнолыжном курорте в Болу шокирует. Мои соболезнования семьям погибших. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим"

– армянский премьер

Напомним, во вторник в отеле, который находится на курорте Карталкая в провинции Болу, произошел пожар. Жертвами ЧП стали 76 человек, ранен 51. После случившегося правоохранители задержали 9 человек.