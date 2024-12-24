Вестник Кавказа

Армения сможет обновить электроподстанции за счет кредита МБРР

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный банк реконструкции и развития предоставит Армении кредит в размере $40 миллионов, чтобы страна смогла обновить ветхое оборудование подстанций и развивать возобновляемую электроэнергетику.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) принял решение предоставить Армении кредит в размере $40 млн для модернизации ее энергетической инфраструктуры, сообщила сегодня на заседании Национального собрания (парламента) страны заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян.

Цель проекта - развитие возобновляемой энергетики и модернизация энергетической инфраструктуры страны для обеспечения ее надежности и устойчивости, поведала замминистра, передает NEWS.am.

"Железобетонные конструкции подстанций пришли в негодность после более чем 40-летней эксплуатации, а кабельные траншеи находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Они не обеспечивают гидроизоляцию кабелей, что, в свою очередь, приводит к разрушению изоляционного слоя кабелей и возникновению аварий"

- Кристине Галечян

На кредитные средства ЕБРР в стране реконструируют три подстанции, построенные еще в 1960-70-ые годы, а также заменят устаревшее и изношенное оборудование, которое уже не используется в современной микропроцессорной технике.

Завершат реконструкцию к 2028 году. Срок погашения - 25 лет, 15 лет из них – льготный период, добавила замминистра.

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