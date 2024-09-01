Вестник Кавказа

Крымскую косметику будут поставлять в Китай

Крымскую косметику будут поставлять в Китай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайские модницы вскоре смогут пользоваться в быту природной крымской косметикой, которую производит комбинат "Крымская Роза" – руководство предприятия готово при необходимости адаптировать ее под рынок Поднебесной.

В скором времени АО "Комбинат "Крымская Роза", производящий уходовую косметику и эфирные масла, планирует начать поставки продукции в Китай, сообщил генеральный директор предприятия Иван Гладун.

"В этом году мы начинаем долгосрочный процесс налаживания связей с Китайской Народной Республикой. Если понадобится, будем адаптировать свою продукцию под китайский рынок. У нас уже был пробный опыт продажи на китайских маркетплейсах в 2022 году. Тогда мы продавали гидролат и отбеливающие средства"

- Иван Гладун

Компания налаживает активные контакты с партнерами из дружественных стран: так, в минувшем 2024 году был подписан контракт на поставки с белорусским интернет-магазином косметики, а также начались поставки продукции в Казахстан, поведал Гладун, передает "Интерфакс".

В планах компании - выход на рынки Киргизии, Узбекистана и стран Таможенного Союза, однако наиболее активно она будет развиваться на российском рынке, заверил гендиректор "Крымской Розы".

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