Крымскую косметику будут поставлять в Китай

Китайские модницы вскоре смогут пользоваться в быту природной крымской косметикой, которую производит комбинат "Крымская Роза" – руководство предприятия готово при необходимости адаптировать ее под рынок Поднебесной.

В скором времени АО "Комбинат "Крымская Роза", производящий уходовую косметику и эфирные масла, планирует начать поставки продукции в Китай, сообщил генеральный директор предприятия Иван Гладун.

"В этом году мы начинаем долгосрочный процесс налаживания связей с Китайской Народной Республикой. Если понадобится, будем адаптировать свою продукцию под китайский рынок. У нас уже был пробный опыт продажи на китайских маркетплейсах в 2022 году. Тогда мы продавали гидролат и отбеливающие средства"

- Иван Гладун

Компания налаживает активные контакты с партнерами из дружественных стран: так, в минувшем 2024 году был подписан контракт на поставки с белорусским интернет-магазином косметики, а также начались поставки продукции в Казахстан, поведал Гладун, передает "Интерфакс".

В планах компании - выход на рынки Киргизии, Узбекистана и стран Таможенного Союза, однако наиболее активно она будет развиваться на российском рынке, заверил гендиректор "Крымской Розы".