Джейхун Байрамов позвонил с соболезнованиями главе МИД Турции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил телефонный звонок турецкому коллеге Хакану Фидану. Азербайджанский дипломат выразил соболезнования в связи с трагедией в провинции Болу – пожаром в отеле, в котором погибли 76 человек.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил главе МИД Турции Хакану Фидану, рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве сообщили, что Байрамов выразил турецкому коллеге свои соболезнования в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, расположенном в провинции Болу, который унес жизни 76 человек.

Глава МИД АР подчеркнул, что Азербайджан разделяет горе братской Турции, заявил о готовности Баку предоставить любую помощь.

Турецкий министр выразил благодарность за соболезнования, а также за поддержку от Азербайджана в это сложное время.

Пожар в отеле в Турции

Напомним, страшный пожар произошел в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая накануне глубокой ночью. Возгорание началось на четвертом этаже, всего в здании 11 этажей. Причина пока не установлена, но сообщалось, что именно на этом этаже находится ресторан.

Эвакуация началась сразу же, но помещения быстро наполнились дымом, мог сыграть негативную роль и тот факт, что все случилось ночью. По последним данным, в огне и дыме погибли 76 человек, еще десятки пострадали. Более 50 пострадавших были госпитализированы в реанимационные отделения.

Сегодняшний день в Турции объявлен днем траура. Похороны восьми погибших, которые были членами одной семьи, посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства не смог сдержать слез в ходе церемонии.