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Мосбиржа открылась ростом иностранных валют

Мосбиржа открылась ростом иностранных валют
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рубль слабеет сегодня на Мосбирже. Сильнее всего на открытии торгов вырос евро, прибавив 19 копеек.

Утром 2 августа торги на Московской бирже стартовали с небольшого роста иностранных валют относительно российского рубля.

Доллар на открытии сессии прибавил 1 копейки и торгуется по 92,34 рубля.

Большее значительно - плюс 19 копеек - поднялся этим утром относительно данных на закрытие прошлым торгов курс евро. Сейчас он составляет 101,37 рубля.

Вырос к рублю и курс юаня, на 1,7 копейки, китайская валюта доросла до 12,86 рубля.

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