Мосбиржа открылась ростом иностранных валют

Рубль слабеет сегодня на Мосбирже. Сильнее всего на открытии торгов вырос евро, прибавив 19 копеек.
Утром 2 августа торги на Московской бирже стартовали с небольшого роста иностранных валют относительно российского рубля.
Доллар на открытии сессии прибавил 1 копейки и торгуется по 92,34 рубля.
Большее значительно - плюс 19 копеек - поднялся этим утром относительно данных на закрытие прошлым торгов курс евро. Сейчас он составляет 101,37 рубля.
Вырос к рублю и курс юаня, на 1,7 копейки, китайская валюта доросла до 12,86 рубля.