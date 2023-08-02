Мосбиржа открылась ростом иностранных валют

Опубликовано: 7:26, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рубль слабеет сегодня на Мосбирже. Сильнее всего на открытии торгов вырос евро, прибавив 19 копеек.

Утром 2 августа торги на Московской бирже стартовали с небольшого роста иностранных валют относительно российского рубля.

Доллар на открытии сессии прибавил 1 копейки и торгуется по 92,34 рубля.

Большее значительно - плюс 19 копеек - поднялся этим утром относительно данных на закрытие прошлым торгов курс евро. Сейчас он составляет 101,37 рубля.

Вырос к рублю и курс юаня, на 1,7 копейки, китайская валюта доросла до 12,86 рубля.