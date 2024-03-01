Вестник Кавказа

Рубль на Мосбирже ускорил падение

Рубль на Мосбирже ускорил падение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером рубль понес весьма ощутимые потери относительно трех основных валют: российская валюта "просела" даже по отношению к юаню, а евро преодолел психологическую отметку в 101 рубль.

Сегодня вечером курс евро на Московской бирже впервые с 28 декабря минувшего года поднимался выше 101 рубля, свидетельствуют данные валютных торгов.

К 17:20 мск доллар вырос на 91 копейку, до 92,63 рубля, а евро закрепился на психологической планке в 101,03 рубля, прибавив "в весе" 1,23 рубля, передает РИА Новости.

Заметно "потяжелела" и китайская национальная валюта: юань прибавил 0,96% - 13 копеек, и сейчас стоит в районе 12,83 рублей.

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