Вестник Кавказа

Рубль вскоре может укрепиться до 87 рублей за доллар - Сбер

Рубль вскоре может укрепиться до 87 рублей за доллар - Сбер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В марте курс доллара к рублю может измениться в пользу российской национальной валюты. В Сбере считают, что доллар может упасть до 87 рублей.

Согласно прогнозам аналитического отдела Сбера, в первом кварте 2024 года курс рубля может укрепиться до 87-88 рублей за доллар.

"В первом квартале 2024 года мы ждем укрепления рубля до 87-88 за доллар. Мы также прогнозируем цену Brent в районе $85 за баррель"

– Сберинвестиции

Кроме того, позитивно выглядят перспективы золотого рынка, отмечается в сообщении.

В марте курс доллара к рублю может снизиться благодаря периоду налоговых выплат.

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