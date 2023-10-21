В Минфине назвали курс рубля стабильным

Правительство ожидало курса рубля в 2024 году на уровне 90 рублей. Сегодня курс можно назвать стабильным, считают в Минфине РФ.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о том, что курс национальной валюты близок к прогнозу правительства.

"Мы в прогнозе макроэкономического развития ожидали 90 рублей за доллар, сейчас около этой величины наблюдаем курс"

– министр

В Минэкономразвития ожидают, что средний курс доллара в 2024 году составит 90,1 рубля, в 2025 - 91,1 рубля, в 2026 годах - 92,3 рубля.

На прошлой неделе торги завершились курсом 92,85 рубля за USD, пишет РИА Новости.