Рисков падения рубля нет – Силуанов

Опубликовано: 18:21, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минфина рассказал о перспективах курса рубля. По его словам, той стабилизации, которая наблюдается сейчас, удалось добиться благодаря шагам, принятым президентом и правительством.

Угроз для курса отечественной валюты на данный момент нет, заявил министр финансов РФ.

В программе "Москва. Кремль. Путин" Антон Силуанов рассказал, что никаких признаков того, что рубль может сильно обвалиться, сейчас не наблюдается.

Министр подчеркнул, что в ситуации с курсами валют большую роль играет предсказуемость.

"В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса"

– Антон Силуанов

В то же время, признал глава Минфина, для оценки результатов этих шагов необходимо время.

"В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым"

– министр