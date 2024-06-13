Вестник Кавказа

Почему доллар и евро упали после закрытия торгов на ММВБ?

Почему доллар и евро упали после закрытия торгов на ММВБ?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спустя неделю после прекращения торгов на Мосбирже из-за санкций Центробанк резко опустил курсы доллара и евро, которые теперь рассчитываются по внебиржевому рынку.

Курсы доллара и евро в России внезапно обвалились через неделю после введения США санкций против Мосбиржи и прекращения торгов американской и европейской валютой, следует из данных Центробанка.

Так, торги были прекращены 13 июня. После этого регулятор сообщил о переходе на расчет официального курса доллара и евро по внебиржевому рынку.

На 14 июня курс доллара был уменьшен до 88,208 рубля, евро – до 94,8324 рубля. Однако уже на следующий день ЦБ РФ вернул курс к уровням, которые устанавливались еще до прекращения торгов, – 89,0658 и 95,1514 рубля соответственно.

На отметках выше 89 и 95 рублей курсы доллара и евро продолжали держаться в течение нескольких дней.

Однако со среды 19 июня доллар стоил уже 87,0354 рубля, евро – 93,2994 рубля.

Курс на четверг 20 июня оказался еще ниже: 82,6282 и 89,0914 рубля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1095 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Банк России рассчитал курс рубля без биржевых торгов

Банк России рассчитал курс рубля без биржевых торгов

Санкции против Мосбиржи: что волнует финансовых аналитиков?

Санкции против Мосбиржи: что волнует финансовых аналитиков?

США ввели санкции против Мосбиржи и еще 200 организаций

США ввели санкции против Мосбиржи и еще 200 организаций

Доллар продолжает терять позиции с утра

Доллар продолжает терять позиции с утра

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы