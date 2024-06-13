Почему доллар и евро упали после закрытия торгов на ММВБ?

Спустя неделю после прекращения торгов на Мосбирже из-за санкций Центробанк резко опустил курсы доллара и евро, которые теперь рассчитываются по внебиржевому рынку.

Курсы доллара и евро в России внезапно обвалились через неделю после введения США санкций против Мосбиржи и прекращения торгов американской и европейской валютой, следует из данных Центробанка.

Так, торги были прекращены 13 июня. После этого регулятор сообщил о переходе на расчет официального курса доллара и евро по внебиржевому рынку.

На 14 июня курс доллара был уменьшен до 88,208 рубля, евро – до 94,8324 рубля. Однако уже на следующий день ЦБ РФ вернул курс к уровням, которые устанавливались еще до прекращения торгов, – 89,0658 и 95,1514 рубля соответственно.

На отметках выше 89 и 95 рублей курсы доллара и евро продолжали держаться в течение нескольких дней.

Однако со среды 19 июня доллар стоил уже 87,0354 рубля, евро – 93,2994 рубля.

Курс на четверг 20 июня оказался еще ниже: 82,6282 и 89,0914 рубля.