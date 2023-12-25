Евро пробил психологический барьер в 100 рублей

Евро преодолел психологический барьер в 100 рублей. На аналогичных ценовых рубежах европейская валюта находилась в начале января.

Европейская валюта вернулась к январским показателям, преодолев психологический барьер в 100 рублей. Так, в ходе торгов на Мосбирже, евро дорожал на 0,53%, перешагивая планку в 100 рублей.

Американская валюта также пошла в рост, прибавив в цене 0,06%. Таким образом, курс доллара составлял 92,39 рубля. Китайский юань также поднялся в цене. Его стоимость составила 12,802 рубля.