Глава Минфина РФ сказал, почему слабеет рубль

Опубликовано: 8:14, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минфина назвал две основные причины ослабления рубля: торговый баланс и стоимость углеводородов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что главной причиной падения рубля является ситуация с торговым балансом, а также стоимостью углеводородов.

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет"

– Антон Силуанов

Далее глава российского финансового ведомства напомнил о высоких экспортных ценах на углеводороды в 2022 году.

"Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ - в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень"

– Антон Силуанов