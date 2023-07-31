Глава Минфина РФ сказал, почему слабеет рубль

Глава Минфина назвал две основные причины ослабления рубля: торговый баланс и стоимость углеводородов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что главной причиной падения рубля является ситуация с торговым балансом, а также стоимостью углеводородов.
"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет"
– Антон Силуанов
Далее глава российского финансового ведомства напомнил о высоких экспортных ценах на углеводороды в 2022 году.
"Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ - в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень"
– Антон Силуанов