Вестник Кавказа

Банк России рассчитал курс рубля без биржевых торгов

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центробанк впервые рассчитал курс рубля без торгов на бирже. Штаты 12 июня расширили санкции против России. В черный список попали Мосбиржа и клиринговый центр.

Пресс-служба Центрального банка России сообщила, что курс рубля впервые рассчитан без биржевых торгов.

Отмечается, что доллар составил 88,21 рубль (-81,34 коп), евро – 94,83 рубля (-90,67 коп). Курс юаня на сегодня снизился на 19,02 коп – до 12,04 рубля.

Штаты 12 июня включили в санкционный список Национальный клиринговый центр и Московскую биржу. Торги иностранной валютой перенесены на внебиржевой рынок.

Банк России с сегодняшнего дня установил официальные курсы валют на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов.

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