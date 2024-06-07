Банк России рассчитал курс рубля без биржевых торгов

Центробанк впервые рассчитал курс рубля без торгов на бирже. Штаты 12 июня расширили санкции против России. В черный список попали Мосбиржа и клиринговый центр.
Пресс-служба Центрального банка России сообщила, что курс рубля впервые рассчитан без биржевых торгов.
Отмечается, что доллар составил 88,21 рубль (-81,34 коп), евро – 94,83 рубля (-90,67 коп). Курс юаня на сегодня снизился на 19,02 коп – до 12,04 рубля.
Штаты 12 июня включили в санкционный список Национальный клиринговый центр и Московскую биржу. Торги иностранной валютой перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России с сегодняшнего дня установил официальные курсы валют на основании отчетности банков и данных внебиржевых торгов.