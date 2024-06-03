Вестник Кавказа

Доллар продолжает терять позиции с утра

Доллар продолжает терять позиции с утра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доллар теряет позиции. Курс американской валюты сейчас составляет 88,71 рубля.

Американская валюта продолжает терять позиции к рублю. Так, на открытии утренних торгов, курс снизился на 12,75 копейки по сравнению с вечерними показателями. В настоящее время он составляет 88,71 рубля. Евро незначительно укрепился до 96,81 рубля.

Китайская валюта также продемонстрировала отрицательную динамику, потеряв на 0,5 копейки. Сейчас курс юаня составляет 12,22 рубля.

Накануне глава Сбера выступил с прогнозом, согласно которому течение года кур доллара будет находиться в диапазоне 90-95 рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1045 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Доллар вернулся к снижению

Доллар вернулся к снижению

Доллар снова перешел к росту

Доллар снова перешел к росту

МВФ: часть мира снижает зависимость от доллара США

МВФ: часть мира снижает зависимость от доллара США

Доллар устремился вверх на Мосбирже

Доллар устремился вверх на Мосбирже

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы