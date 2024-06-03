Доллар продолжает терять позиции с утра

Доллар теряет позиции. Курс американской валюты сейчас составляет 88,71 рубля.

Американская валюта продолжает терять позиции к рублю. Так, на открытии утренних торгов, курс снизился на 12,75 копейки по сравнению с вечерними показателями. В настоящее время он составляет 88,71 рубля. Евро незначительно укрепился до 96,81 рубля.

Китайская валюта также продемонстрировала отрицательную динамику, потеряв на 0,5 копейки. Сейчас курс юаня составляет 12,22 рубля.

Накануне глава Сбера выступил с прогнозом, согласно которому течение года кур доллара будет находиться в диапазоне 90-95 рублей.