Вестник Кавказа

Рубль будет стабильным до конца года – Греф

Цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По мнению главы Сбера, в 2024 году курс рубля будет довольно стабильным. Ожидается, что курс нацвалюты удержится в коридоре 90-95 рублей.

Резких изменений курса рубля относительно доллара в этом году ждать не стоит, считает глава Сбербанка Герман Греф, передает телеканал "Россия-1".

"Мы не прогнозируем каких-то существенных скачков рубля до конца года. Наш прогноз был, что рубль будет находиться в коридоре 90-95 [за доллар] во второй половине этого года"

– Греф

Он также рассказал, что уровень ключевой ставки в России может пойти вниз, если снизится инфляция. Напомним, ставка в последние месяцы останется неизменной и держится на уровне 16%. Ближайшее заседание по ключевой ставке пройдет 7 июня.

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