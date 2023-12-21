Морозная погода вернулась в Москву

В среду днем в столичном регионе столбики термометром покажут минус 10. Морозы будут сопровождаться порывистым ветром.

Сегодня погода в Москве вновь будет морозной после короткой паузы, также прогнозируется порывистый ветер и гололедица.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 8 градусов мороза, по области от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер западный, 7–12 м/c»

– Гидрометцентр РФ

Атмосферное давление пониженное, 739 мм ртутного столба.

К ночи похолодание усилится до 15 градусов ниже нуля. В последующие дни мороз снова отступит.