Температура в Москве изменится на 20 градусов

Столичный регион ждет резкий перепад температуры. Погода изменится почти на 20 градусов.

На этой неделе в Москве прогнозируется крайне нестабильная погода, перепад температур составит почти 20 градусов за сутки.

В среду в Москву придет похолодание, и днем, и ночью будет около минус 10. В ночь со среды на четверг в столице и области будет минус 17-21, при этом в четверг днем циклон принесет потепление до минус 2. Пятница будет теплой.

"И в среду, и в пятницу прогнозируется обратный суточный ход температуры воздуха: ночь будет теплее дня"

– ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова

В субботу температура опять пойдет вниз, до минус 10-15. В воскресенье похолодание усилится, особенно морозной будет ночь с воскресенья на понедельник. После этого столбики термометров снова устремятся вверх, к нулю.