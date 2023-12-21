Сегодня отмечается один из важнейших праздников православной церкви – Рождество. Он был установлен в честь рождения Иисуса Христа.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила православных с Рождеством. Соответствующая публикация появилась в воскресенье на ее страницах в соцсетях.
"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!"
– сказано в сообщении
Ранее православных с праздником поздравил президент АР.
Напомним, сегодня РПЦ, а также грузинская, иерусалимская и сербская церкви отмечают Рождество.
Читайте нас в Дзен Новости Google News