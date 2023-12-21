Православные верующие празднуют Рождество Христово

Сегодня Русская православная церковь (РПЦ) отмечает Рождество Христово. Этот праздник является одним из важнейших для православной церкви, он посвящен земной жизни Иисуса Христа.

В воскресенье, 7 января, православные христиане празднуют один из важнейших христианских праздников – Рождество Христово. Вместе с Русской православной церковью его также отмечают католики восточного обряда и придерживающиеся юлианского календаря протестанты.

В ночь с субботы на воскресенье в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось рождественское богослужение, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году специально к празднику в храм доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

Торжественное богослужение посетили иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители власти, а также общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.

Поздравляя россиян с Рождеством Христова, патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал им озарения в жизни "согревающим и преображающим светом Христовой правды".

"Сегодня мы вспоминаем особое событие - приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется Солнцем правды. Это солнце никогда не заходит за горизонт, не теряет своей теплоты и не гаснет. <…> Его животворящая сила настолько велика и благодатна, что она способна пробиться даже сквозь тьму наших грехов и несовершенства, развеять туман сомнений и будничных проблем, преодолеть наши тревоги за судьбы мира и страны, внести успокоение в мятущиеся сердца и высветить подлинные жизненные приоритеты, указав человеку верный путь к спасению"

– патриарх

Он подчеркнул, что сегодня каждому христианину необходимо нести в себе отблеск "Солнца правды" – Христа, для чего нужно поступать в соответствии с божественными заповедями, совершать добрые дела.

Он пожелал верующим поделиться с другими людьми "немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви".

С Рождеством православных христиан и всех граждан страны, отмечающих этот праздник, также поздравил президент Владимир Путин.

"Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества"

– глава государства

Он пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения"

– президент РФ

История праздника

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. В Библии нет точной даты появления Спасителя на свет, однако принято считать, что он появился на свет немного раньше первого года нашей эры. Первые предположения, что Христос мог родиться именно 25 декабря, прозвучали в IV веке. В том же веке Церковь окончательно установила этот день как Рождество Христово.

Рождественское богослужение

Рождество вместе с Пасхой являются главными праздниками Православной церкви. Накануне, в Сочельник (6 января), в церквах начинается всенощное бдение, которое бывает лишь на Рождество и Пасху. Открывает службу молитва "Царю Небесный", после чего на богослужении вспоминают пророчества о рождении Христа, его земной жизни, распятии и возрождении.