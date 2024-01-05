Ильхам Алиев поздравил православных христиан с Рождеством

Президент Азербайджана поздравил христианскую общину страны с Рождеством. Он отметил, что этнорелигиозное разнообразие является огромным достижением государственности.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил всю христианскую общину страны с Рождеством Христовым, поздравление опубликовано на сайте главы государства.

Он отметил, что Азербайджан известен богатыми традициям толерантности. Ильхам Алиев подчеркнул, что в стране на протяжении многих лет представители различных народов и религий живут в условиях доверия, взаимоуважения и спокойствия.

Президент заявил, что этнорелигиозное разнообразие является огромным достижением азербайджанской государственности и одним из преимущественных качеств общества.

Глава государства также назвал сохранение атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах терпимости и гуманизма, одним из основных направлений государственной политики.

В заключение Ильхам Алиев добавил, что Рождество воплощает в себе новизну, чистоту, милосердие и доброту. Он пожелал всем православным Азербайджана счастья и достатка.