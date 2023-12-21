Ильхам Алиев: азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в новогоднюю ночь, назвал ликвидацию сепаратистского образования в Ханкенди и полное восстановление конституционного строя АР на всей территории Карабахского экономического района центральным событием уходящего года и пожелал гражданам, чтобы 2024 год был столь же успешным, как и 2023 год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с новогодним обращением к азербайджанским гражданам, подвел итоги 2023 года, в ходе которого произошло одно из важнейших для Южного Кавказа исторических событий – восстановление конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района. Президент подчеркнул, что территориальная целостность республики будет нерушимой навеки, а азербайджанская армия всегда будет готова ее защитить "Железным кулаком".

"В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета. В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага. Хочу еще раз от всей души поздравить азербайджанский народ с этим историческим событием"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана напомнил, что с 2020 года, когда Азербайджан победил Армению в Карабахской войне и поднял флаг в Шуше, дело освобождения захваченных территорий не было доведено до конца – группировка армянских войск осталась в зоне временного размещения российских миротворцев. Он отметил, что в течение 3 лет Баку стремился добиться вывода армянских боевиков и ликвидации сепаратистского образования в Ханкенди дипломатическими методами – армия Армении была полностью разгромлена в сентябре-ноябре 2020 года, и азербайджанское руководство ожидало, что правительство Никола Пашиняна сделает из этого правильные выводы.

Однако этого так и не случилось. Вместо развития мирной повестки Ереван занимался милитаризацией Ханкенди и организовывал военные провокации против и военных, и мирного населения Азербайджана. Одним из наиболее тяжелых последствий продолжения Арменией политики реванша стал минный террор – боевики регулярно минировали дороги и прилегающие к ним земли, из-за чего гибли азербайджанские граждане. Внешние наблюдатели не реагировали на обращения Баку о необходимости прекратить эту постоянную агрессию против Азербайджана и вывести остатки вооруженных сил Армении из Карабаха. В сентябре 2023 года деструктивная активность Еревана и его марионеток в Ханкенди достигла таких масштабов, что допустить ее продолжение было уже нельзя.

"Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер обратил внимание, что народ Азербайджана вернулся на свои земли как хозяин, и сегодня Карабах и Восточный Зангезур являются огромными строительными площадками – на разрушенных армянскими оккупантами территориях отстраиваются города и села, автомобильные и железные, дороги, аэропорты, электростанции и вся необходимая для жизни людей инфраструктура. Он напомнил, что только в 2023 году в освобожденные районы переехали порядка 5 тыс граждан, для которых эти земли являются родными. Впервые за три десятилетия законные жители вернулись в Талыш, Физули, Забух и Лачин – и в 2024 году число заново заселяемых городов и сел расширится. В особенности важно, что люди вернутся в Ходжалы и Ханкенди.

"Мы, хозяева этих земель, строим и созидаем. Мы – народ-строитель и созидатель. Армяне за 30 лет разрушили наши земли, сравняли с землей все дома, исторические здания, мечети, совершили против нас геноцид, в то же время урбицид, экоцид. Наши реки были отравлены, наши леса – вырублены. Все это было сделано армянским государством. Азербайджанский народ хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. И руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана обратил внимание, что все эти значимые события произошли в особенный год – Год Гейдара Алиева, в столетний юбилей общенационального лидера Азербайджана. Он напомнил, что провел день рождения отца в Шуше и подчеркнул в своей речи, что лучшим проявлением уважения к памяти Гейдара Алиева являются дела азербайджанского народа. Через полгода после этого Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы и Ханкенди, а 8 ноября принял Парад Победы на центральной площади Ханкенди – "знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера".

"Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой. Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак. "Железный кулак" стал символом летописи нашей Победы. Сегодня "Железный кулак" одновременно является символом нашего единства. И хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что "Железный кулак" всегда будет на месте"

– Ильхам Алиев

Завершая речь, Ильхам Алиев пожелал гражданам здоровья и успехов. "Желаю, чтобы 2024 год также был успешным для нашей страны и нашего народа", - заключил он.