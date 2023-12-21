С новым 2024 годом!

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет читателей и зрителей с наступление нового, 2024 года и желает исполнения всех светлых и созидательных желаний!

Прошедший год стал переломным для основной сферы нашего внимания – Южного Кавказа. В апреле был полностью остановлен бесконтрольный ввоз военной контрабанды из Армении в зону временного размещения российских миротворцев в Ханкенди, после чего армянский премьер-министр Никол Пашинян подписался под признанием Карабахского экономического района территорией Азербайджана – а в сентября в результате антитеррористических мер сепаратистский режим в Ханкенди был ликвидирован.

Азербайджан и Армения вступают в 2024 год в условиях полного закрытия "карабахского вопроса", что открывает прямую дорогу к подписанию мирного договора и решению в рабочем порядке всех остальных вопросов послевоенного урегулирования отношений. Известно, что стороны уже близки к тому, чтобы окончательно согласовать проект мирного договора.

В ирано-азербайджанских отношениях в начале года возникла напряженность из-за террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, после которого Баку был вынужден эвакуировать дипмиссию из иранской столицы. Однако продолжавшиеся в течение года консультации позволили в конце декабря сформировать дорожную карту, позволяющую надеяться на нормализацию отношений Тегерана и Баку. Иран заинтересован в этом в связи с грядущим завершением проекта транспортного коридора "Север-Юг" и строительством иранского маршрута Зангезурского коридора.

Для Грузии 2023 год также принес много позитивного. В мае Россия возобновила авиасообщение с республикой и отменила визы для грузинских граждан. Поднявшийся из-за этого скандал в Европе поначалу угрожал Тбилиси очередным промедлением в решении вопроса о статусе кандидата в ЕС, однако в декабре после напряженных переговоров этот статус Грузия все-таки получила. А буквально накануне в политику официально вернулся Бидзина Иванишвили – теперь в должности почетного председателя "Грузинской мечты".

Для политики России на Южном Кавказе год выдался непростым. С Азербайджаном отношения последовательно укреплялись весь год, с Грузией связи дошли до того максимума, который может позволить себе Тбилиси, не отказываясь от курса на евроатлантическую интеграцию, однако в Армении была развернута давно готовившаяся антироссийская кампания, набравшая особую силу после восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахе. Руководство Армении в последнем квартале года последовательно игнорировало все саммиты постсоветских форматов, не желая встречаться с российскими представителями ни в ОДКБ, ни в СНГ.

Тем не менее, в самом конце года премьер Никол Пашинян все-таки приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять председательство Армении в ЕАЭС и поучаствовать в неформальном саммите глав СНГ. Там с ним впервые после закрытия "карабахского вопроса" встретились и президент РФ Владимир Путин, и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армения в итоге избрала курс "двух стульев", решив сотрудничать с Россией и Западом в тех сферах, где одна из сторон может предложить ей больше другой. В России Еревану интересны экономические связи, на Западе – военно-технические.

В 2024 год мы вступаем с рядом незавершенных конфликтов – длится война между ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа, продолжается специальная военная операция России на Донбассе. Однако, как сказал президент Владимир Путин в традиционном новогоднем поздравлении, в новом году нам в любом случае предстоит идти вперед и созидать будущее.

"В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой"

– Владимир Путин

Обращаясь к россиянам, президент указал, что многое в новом году будет зависеть от нас самих, от нашего настроя на лучшее и стремления поддержать друг друга словом и делом. Он подчеркнул, что главные черты российского народа – солидарность, милосердие и стойкость, и напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи.

"Настоящая, большая семья – это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству"

– Владимир Путин

Президент пожелал российским семьям всего доброго и назвал многонациональный народ России одной большой семьей. "Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои, с Новым 2024 годом!", - заключил он.