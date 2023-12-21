Чем завершается 2023 год для Южного Кавказа?

2023 год подводит черту под одной из самых сложных проблем в мире. Именно в этом году был ликвидирован сепаратистский режим в Ханкенди и восстановлен конституционный строй Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района. Мало какая страна в истории могла вернуть свои земли после 30 лет войны. Азербайджан - смог.

Освобождение Карабаха

Восстановление конституционного строя Азербайджана в Карабахе стало главным событием на Южном Кавказе в 2023 году. Такой исход дала долгосрочная стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева. 17 лет он укреплял и совершенствовал армию, закупал современную военную технику, включая турецкие и израильские беспилотники, готовил свою страну к войне XXI века на случай, если Армения заблокирует переговоры и займется расширением оккупационной политики.

Решающий бой в Карабахе был дан 19-20 сентября 2023 года, вскоре после очередной политической провокации сепаратистов в Ханкенди и военной провокации рядом с зоной временного размещения российских миротворцев, когда армянские боевики заминировали дорогу, по которой проезжал гражданский транспорт. Ровно через сутки антитеррористической операции, направленной на демилитаризацию Ханкенди, сепаратистский режим сдался и объявил о самоликвидации. "Карабахский вопрос" был закрыт навсегда.

Похолодание между Ереваном и Москвой

Характерно, что параллельно нарастанию напряженности между Азербайджаном и Арменией портились отношения между Ереваном и Москвой. Незадолго до сентябрьских событий в Карабахе МИД России впервые в истории вручил армянскому послу ноту протеста. Провокации в Карабахе были совершены в тот момент, когда в Армении проходили совместные учения американских и армянских войск, а парламент РА готовился присоединить свою республику к Римскому статуту МУС.

Пока Пашинян портил отношения с Путиным, Алиев продолжал придерживаться проверенной многовекторной политики. Если армянский премьер игнорировал встречи ОДКБ, то азербайджанский президент в этом году присутствовал на саммите ЕАЭС высшего уровня. Последний неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге доказал, что даже не являясь членом ОДКБ и ЕАЭС, Ильхам Алиев имеет в этих организациях больший вес, влияние и уважение, чем Никол Пашинян. Что не удивительно на фоне и развернутой в Армении антироссийской информационной кампании, и ввода на армянские территории "наблюдательной" миссии ЕС, в состав которой входят европейские силовики.

Дисбаланс Запада на Южном Кавказе

Синхронно с армяно-российским кризисом в этом году можно было наблюдать некоторое охлаждение между Баку и Западом, связанное с тем, что заинтересованные в присутствии на Южном Кавказе западные игроки не соблюдали баланс в контактах с Арменией и Азербайджаном. США в какой-то момент даже допустили откровенно антиазербайджанскую резолюцию, предложенную лоббистами армянской диаспоры, и прекратили помощь Азербайджану. Главным по дисбалансу на Западе остался Париж, который и своими заявлениями, и военной помощью Еревану довел отношения с Баку до низшей точки. Азербайджан официально отказался от посреднических усилий Франции и под конец года выслал двух французских дипломатов.

США в итоге отыграли позиции, когда поведение замгоссекретаря О'Брайена сгладил его шеф Энтони Блинкен, согласовав поездку американского представителя в Баку для урегулирования ситуации. Однако "холодок" сохраняется, глава МИД Азербайджана так и не приехал в конце года в Вашингтон для встречи с армянским коллегой. На этом фоне открылось окно возможностей для России. В канун Нового года и впервые после КТО в Карабахе Владимиру Путину удалось устроить небольшую встречу тет-а-тет Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Санкт-Петербурге. Лидеры двух стран обсудили мирную повестку, которая практически согласована. В эту же копилку можно добавить встречу в формате "3+3" в Тегеране на уровне глав МИД.

Грузия между РФ и ЕС

Бурным на события 2023 год оказался в Грузии. В марте оппозиция попыталась развернуть в очередной "майдан" протесты против властей из-за местной версии закона об иноагентах. США и американские НПО поддержали такой сценарий, и правительство Ираклия Гарибашвили обвинило USAID в финансировании беспорядков. В мае Россия восстановила авиасообщение с Грузией и отменила визы для грузинских граждан, и это вызвало еще большую волну возмущения как оппозиции, так и западных политиков, требовавших, чтобы Тбилиси ни в коем случае не соглашался летать в РФ.

Отменив закон об иноагентах, правительство Грузии все же запустило авиарейсы в Россию, и поплатилось за это в июне, когда республике в очередной раз не был предоставлен статус кандидата в ЕС. Однако в следующие полгода никаких новых поводов блокировать европейские устремления Тбилиси не появилось, и в декабре Евросоюз все-таки предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС. В декабре для Брюсселя перевесил интерес не оттолкнуть от себя Грузию окончательно и загнать ее через новый статус в ловушку более серьезных европейских обязательств по внешней политике и правам человека. Теперь от нее еще сильнее будут требовать введения санкций против России и освобождения Михаила Саакашвили.

Итоги 2023 года

В целом, можно констатировать, что Армения все больше отдаляется от России. Запад теряет свою посредническую роль из-за дисбаланса в политике на Южном Кавказе. В Грузии продолжается борьба между национальными интересами и антироссийскими запросами Брюсселя. Стратегически интересы крупных региональных игроков - России, Турции и Ирана - сближаются и заключаются в изолировании ЕС, Франции и США. В этих реалиях даже сильно прозападная Армения не сможет отгородиться от регионального решения региональных проблем.