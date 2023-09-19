РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Она направлена в том числе на восстановление конституционного строя Азербайджана.

ВС Азербайджана начинают антитеррористическую операцию в Карабахе, о ней сообщает Минобороны АР.

В заявлении ведомства перечислены цели АТО. Это:

  • реализация Трехстороннего заявления,
  • пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе Азербайджана,
  • разоружение и вывод формирований армянских ВС с земель АР,
  • нейтрализация их военной инфраструктуры,
  • безопасность мирных жителей, которые вернулись на освобожденные от оккупации территории,
  • безопасность гражданских служащих, участвующих в строительно-восстановительных работах, а также военнослужащих,
  • восстановление конституционного строя АР.

Для реализации этих целей "начаты антитеррористические мероприятия локального характера".

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения"

– МО Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры не входят в число целей, все цели – исключительно военные и легитимные.

"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра"

– ведомство

После чего началась антитеррористическая операция в Карабахе?

В Минобороны АР также напомнили о причинах усиления напряженности в последние несколько месяцев. К эскалации привели:

  • регулярные обстрелы азербайджанских позиций формированиями ВС Армении в Карабахском регионе,
  • непрекращающееся минирование территорий Азербайджана,
  • инженерное усовершенствование боевых позиций армянских формирований,
  • создание новых окопов и блиндажей.

В ведомстве сообщили и о других признаках деэскалации со стороны Еревана, таких как:

  • усиление армянских позиций людьми, бронетехникой, артиллерийскими установками;
  • высокий уровень боеготовности частей;
  • создание новых мобилизационных частей;
  • активизация разведки против армии АР;
  • проникновение вглубь азербайджанских позиций для повторного минирования уже очищенных от мин территорий и гражданских дорог.

Кроме того, сегодня ночью на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша от взрыва мины под колесами автомобиля погибли мирные люди. Через несколько часов от подрыва транспортного средства с военнослужащими ВВ МВД погибли четверо азербайджанских военных, есть раненые.

Все это – часть "целенаправленной и планомерной террористической политики" Еревана против Баку.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020-го года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе"

– МО

Терроризм в Карабахе нужно прекратить!

Терроризм в Карабахе нужно прекратить!

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version