Опубликовано: 12:41, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Она направлена в том числе на восстановление конституционного строя Азербайджана.

ВС Азербайджана начинают антитеррористическую операцию в Карабахе, о ней сообщает Минобороны АР.

В заявлении ведомства перечислены цели АТО. Это:

реализация Трехстороннего заявления,

пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе Азербайджана,

разоружение и вывод формирований армянских ВС с земель АР,

нейтрализация их военной инфраструктуры,

безопасность мирных жителей, которые вернулись на освобожденные от оккупации территории,

безопасность гражданских служащих, участвующих в строительно-восстановительных работах, а также военнослужащих,

восстановление конституционного строя АР.

Для реализации этих целей "начаты антитеррористические мероприятия локального характера".

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения"

– МО Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры не входят в число целей, все цели – исключительно военные и легитимные.

"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра"

– ведомство

После чего началась антитеррористическая операция в Карабахе?

В Минобороны АР также напомнили о причинах усиления напряженности в последние несколько месяцев. К эскалации привели:

регулярные обстрелы азербайджанских позиций формированиями ВС Армении в Карабахском регионе,

непрекращающееся минирование территорий Азербайджана,

инженерное усовершенствование боевых позиций армянских формирований,

создание новых окопов и блиндажей.

В ведомстве сообщили и о других признаках деэскалации со стороны Еревана, таких как:

усиление армянских позиций людьми, бронетехникой, артиллерийскими установками;

высокий уровень боеготовности частей;

создание новых мобилизационных частей;

активизация разведки против армии АР;

проникновение вглубь азербайджанских позиций для повторного минирования уже очищенных от мин территорий и гражданских дорог.

Кроме того, сегодня ночью на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша от взрыва мины под колесами автомобиля погибли мирные люди. Через несколько часов от подрыва транспортного средства с военнослужащими ВВ МВД погибли четверо азербайджанских военных, есть раненые.

Все это – часть "целенаправленной и планомерной террористической политики" Еревана против Баку.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020-го года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе"

– МО