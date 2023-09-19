ВС Азербайджана начинают антитеррористическую операцию в Карабахе, о ней сообщает Минобороны АР.
В заявлении ведомства перечислены цели АТО. Это:
- реализация Трехстороннего заявления,
- пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе Азербайджана,
- разоружение и вывод формирований армянских ВС с земель АР,
- нейтрализация их военной инфраструктуры,
- безопасность мирных жителей, которые вернулись на освобожденные от оккупации территории,
- безопасность гражданских служащих, участвующих в строительно-восстановительных работах, а также военнослужащих,
- восстановление конституционного строя АР.
Для реализации этих целей "начаты антитеррористические мероприятия локального характера".
"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения"
– МО Азербайджана
В ведомстве подчеркнули, что мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры не входят в число целей, все цели – исключительно военные и легитимные.
"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра"
– ведомство
После чего началась антитеррористическая операция в Карабахе?
В Минобороны АР также напомнили о причинах усиления напряженности в последние несколько месяцев. К эскалации привели:
- регулярные обстрелы азербайджанских позиций формированиями ВС Армении в Карабахском регионе,
- непрекращающееся минирование территорий Азербайджана,
- инженерное усовершенствование боевых позиций армянских формирований,
- создание новых окопов и блиндажей.
В ведомстве сообщили и о других признаках деэскалации со стороны Еревана, таких как:
- усиление армянских позиций людьми, бронетехникой, артиллерийскими установками;
- высокий уровень боеготовности частей;
- создание новых мобилизационных частей;
- активизация разведки против армии АР;
- проникновение вглубь азербайджанских позиций для повторного минирования уже очищенных от мин территорий и гражданских дорог.
Кроме того, сегодня ночью на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша от взрыва мины под колесами автомобиля погибли мирные люди. Через несколько часов от подрыва транспортного средства с военнослужащими ВВ МВД погибли четверо азербайджанских военных, есть раненые.
Все это – часть "целенаправленной и планомерной террористической политики" Еревана против Баку.
"Министерство обороны Азербайджанской Республики неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020-го года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе"
– МО