Каким был 2023 год на Ближнем Востоке?

Востоковед Алексей Хлебников специально для "Вестника Кавказа" проанализировал события 2023 года на Ближнем Востоке с точки зрения динамики региональных процессов и перспектив внешней политики России в регионе. По его оценке, Ближний Восток находится в сложной ситуации, но для интересов России она угрозы не представляет.

Для Ближнего Востока 2023 год начался с позитивных тенденций налаживания отношений между региональными государствами, но заканчивается откатом назад из-за войны между ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа. Об этом, подводя региональные политические итоги, отвечая на вопросы "Вестника Кавказа", рассказал эксперт РСМД по Ближнему Востоку и российской внешней политике Алексей Хлебников.

Итоги 2023 года для Ближнего Востока

Востоковед сравнил 2023 год на Ближнем Востоке с русской поговоркой "начали за здравие – закончили за упокой". "Эскалация в секторе Газа стала основным фактором, негативно повлиявшим на целый ряд позитивных процессов в регионе. В первую очередь было переключено внимание на Газу с других региональных проблем и конфликтов, что касается и Сирии, и Йемена, и Ливии. Сирия стала уходить на второстепенный план, несмотря на то, что количество сирийских проблем и их сложность не уменьшились. Гуманитарная и экономическая ситуация в Сирии остается критичной, необходимо над ней работать, но акторы сосредоточены на Палестине", - сказал он.

"В том числе мы видим, что сирийско-арабская нормализация отношений, начавшаяся в первом полугодии, теперь пробуксовывает. На политическом уровне все решения приняты, но на практике все никак не удается эту нормализацию перевести в реальное русло, включая экономику. В целом, все региональные процессы нормализации оказались в лучшем случае поставлены на паузу. Полного срыва, конечно, не произошло, в том числе по отношению к Израилю, но взята пауза, так что в 2024 год мы входим с вопросом, как скоро эти нормализационные процессы будут возобновлены. К примеру, в начале года мы смотрели с определенной надеждой на ирано-саудовское сближение, но сейчас оно оказалось в тени эскалацией в секторе Газа", - сообщил Алексей Хлебников.

Конец 2023 года выявил ранее не замечаемую проблему Ближнего Востока. "Эскалация в Газе показала, насколько на самом деле арабский мир является фрагментированным. Боевые действия ЦАХАЛ в Газе не смогли стать объединяющим фактором для арабских стран. Подавляющее большинство из них решило, что своя рубашка ближе к телу. В целом, квинтэссенция этого года заключается в том, что начали за здравие в регионе, а закончили если не совсем уж за упокой, то точно не тем, что было достигнуто в первом полугодии", - подчеркнул эксперт РСМД.

Россия на Ближнем Востоке

Россия весь год была активна в регионе. "Ближний Восток является одним из ключевых регионов в новой концепции внешней политики России. Его значение из-за санкционного давления Запада естественным образом выросло, развитие и углубление отношений с ближневосточными государствами является сегодня одним из приоритетных направлений. Какие-то кардинальные изменения с позицией России в регионе связаны так или иначе с региональными процессами, при этом в течение года Москва продолжала продвигать давно заложенный курс на прагматичное взаимодействие с региональными странами", - отметил Алексей Хлебников.

"Страны Залива продолжают оставаться приоритетом для России наряду с основными неарабскими региональными акторами – Турцией и Ираном. Все они играют ключевые роли в региональной политике России. Очень важно, что с 1 января 2024 года ряды БРИКС пополняют именно страны Ближнего Востока – Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Это подтвердит тезис последних лет о диверсификации как политических, так и экономических отношений ближневосточных государств с остальным миром. Конечно, это не говорит о том, что их отношения с основными партнерами и союзниками в лице США и Европы уходят на второй план или вообще разворачиваются. Но процесс диверсификации продолжается, И это позитивный момент также для России", - обратил внимание он.

"У стран региона, в основном у стран Залива, сохраняется и углубляется инвестиционный интерес к логистическим и инфраструктурным проектам, в которые включена Россия. Это касается и Северного морского пути, и коридора "Север-Юг", поэтому данное направление и на следующий год будет оставаться одним из важных", - заключил востоковед.