С чем Путин приедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ?

Уже завтра, 6 декабря, президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Обе страны нацелены на укрепление связей с Россией.

Российский президент после начала специальной военной операции на Украине редко ездит за рубеж. Исключения составляют разве что страны СНГ и КНР. В прошлом году Владимир Путин посещал Самарканд для участия в саммите ШОС, а в Китае он побывал в октябре нынешнего года, на форуме "Один пояс - один путь", где присутствовали лидеры 23 государств.

Путин не присутствовал лично на саммите БРИКС в Йоханнесбурге и не появился на встрече лидеров G20 на Бали в 2022 году. После выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом появление за рубежом стало несколько рискованным, хотя лидеры многих стран, включая ЮАР, заверили Москву в безопасности Путина.

Предстоящий визит в Саудовскую Аравию не представляет никакого риска в контексте МУС, так как Эр-Рияд не подписывал Римский статут, а Объединенные Арабские Эмираты подписали его в 2000 году, но не ратифицировали до сих пор. Остается вопрос безопасности, но ввиду высокого доверия между странами Россия может полагаться на КСА и ОАЭ. Предполагаемый воздушный коридор полета президента пролегает через дружественные Азербайджан и Иран.

О поездке Путина в арабские страны стало известно только сегодня. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков назвал визит рабочим. "Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим еще в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными", — сказал он.

Последний раз в Саудовскую Аравию и ОАЭ российский лидер прилетал в 2019 году. Путин и наследный принц КСА Мухаммед бен Салман регулярно созваниваются друг с другом, то же самое касается президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Последний и сам приезжал в Санкт-Петербург в октябре 2022 года.

В отличие от некоторых стран, ОАЭ и Саудовская Аравия не отвернулись от России из-за украинских событий. Они развивают торговые и инвестиционные связи. За период с 2019 по 2022 год товарооборот у России с Эмиратами вырос в пять раз - до $9 млрд. Из них $8,5 млрд - экспорт российской продукции. Кроме того, возрос турпоток из РФ в ОАЭ - до 1,2 млн человек. С ОАЭ Россия сотрудничает в области ВПК.

С Саудовской Аравией товарооборот поскромнее. Страны только рассчитывают выйти на показатель $7 млрд к 2030 году. Саудиты заинтересованы в поставках российского зерна. Зато Россия и КСА как крупнейшие производители нефти координируют свои усилия по стабилизации цен в рамках ОПЕК+.

Помимо экономики страны объединяет и политика. У КСА и ОАЭ в последние годы несколько пошатнулись отношения с США из-за их действий в Йемене, вопроса прав человека и нежелания стран увеличивать добычу нефти. С другой стороны, арабские страны Персидского залива диверсифицируют внешние контакты, сближаясь с Китаем, Индией, Турцией и - Россией.

Эмираты и Саудовская Аравия в сентябре были приняты в состав БРИКС. Путин "тепло поздравил" саудовское и эмиратское руководство. Эр-Рияд и Абу-Даби стараются играть активную роль в украинском урегулировании. Страны уже принимали участие в крупном обмене пленными в сентябре 2022 году между Россией и Украиной. Кроме того, лидеры КСА и ОАЭ ведут переговоры с Киевом и Москвой с целью добиться прекращения огня. Саудиты в августе провели международную встречу в Джидде, посвященную украинскому конфликту.

Что именно будут обсуждать Путин с руководителями двух стран, узнаем уже завтра. Вероятно, речь пойдет о двусторонних отношения, расширении связей в области ВПК и торговли, нефтяных ценах, а также инициативах по решению украинского кризиса. Стороны наверняка сверят часы по палестинской теме, где позиции стран в общем и целом совпадают.