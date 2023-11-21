Кремль подтвердил визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин посетит в среду Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию с рабочими визитами.
По словам пресс-секретаря, два визита главы государства произойдут фактически за одни сутки. В ходе встреч с руководителями стран планируется обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.
"Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего, речь идет о двусторонних отношениях"
- Дмитрий Песков
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил о скорых визитах Путина в Эмираты и Саудовскую Аравию.