Кремль подтвердил визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Владимир Путин совершит визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, подтвердили в Кремле. Два визита произойдут за одни сутки. Путин обсудил с лидерами стран двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что российский лидер Владимир Путин посетит в среду Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию с рабочими визитами.

По словам пресс-секретаря, два визита главы государства произойдут фактически за одни сутки. В ходе встреч с руководителями стран планируется обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

"Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего, речь идет о двусторонних отношениях"

- Дмитрий Песков

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил о скорых визитах Путина в Эмираты и Саудовскую Аравию.