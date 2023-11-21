Путин на этой неделе совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, пишет Life.ru.
"Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим еще в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными"
- Юрий Ушаков
Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов заявил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал российского лидера Владимира Путина своим другом, сообщив, что относится к президенту России с большим уважением: его поразила поддержка главы государства в строительстве исламской инфраструктуры.