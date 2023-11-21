Вестник Кавказа

Путин на этой неделе совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Путин на этой неделе совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В планах президента РФ Владимира Путина на текущей неделе совершить рабочие визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, пишет Life.ru.

"Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим еще в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными"

- Юрий Ушаков

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов заявил, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал российского лидера Владимира Путина своим другом, сообщив, что относится к президенту России с большим уважением: его поразила поддержка главы государства в строительстве исламской инфраструктуры.

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