Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Владимир Путин проведет "Прямую линию" и большую пресс-конференцию 14 декабря. Глава государства подведет итоги уходящего года.
Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл дату "Прямой линии" и пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Он отметил, что ежегодная пресс-конференция и "Прямая линия" российского лидера пройдут 14 декабря в объединенном формате. Песков добавил, что Путин подведет итоги года.
"Это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента"
- Дмитрий Песков
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