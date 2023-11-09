Вестник Кавказа

Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин проведет "Прямую линию" и большую пресс-конференцию 14 декабря. Глава государства подведет итоги уходящего года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл дату "Прямой линии" и пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Он отметил, что ежегодная пресс-конференция и "Прямая линия" российского лидера пройдут 14 декабря в объединенном формате. Песков добавил, что Путин подведет итоги года.

"Это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента"

- Дмитрий Песков

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