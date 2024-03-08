Наступил Международный женский день 2025

Сегодня в мире отмечается Международный женский день. Во многих странах в связи с праздником объявлен дополнительный выходной. С 8 Марта женщин поздравляют главы государств.

Международный женский день, ежегодно отмечаемый 8 Марта, празднуется сегодня во многих странах.

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении, адресованном россиянкам, отметил, что многое в жизни держится именно на женщинах.

"Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело. И повторю, мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием"

– поздравление

В праздник повсюду звучат слова признательности, женщины успевают все - и заботятся о семье и детях, и добиваются успехов в профессиональной деятельности. Россиянки, добавил Путин, сочетают в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, являются вдохновением для мужчин.

"Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!"

– Владимир Путин

Поздравительной публикацией по случаю праздничного дня поделился в социальной сети президент Азербайджана Ильхам Алиев. Открытка, украшенная розовой лентой, включает поздравление с 8 Марта.

Также поздравила женщин Азербайджана с праздником первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Дорогие женщины! Желаю вам крепкого здоровья, бесконечной любви, полных радости дней и счастья!"

– Мехрибан Алиева

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в праздничный день подчеркнул, что в республике всегда будет уделяться особое внимание защите прав женщин.

"Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем, с этим ярким весенним праздником, ставшим символом красоты и нежности! Наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин"

– поздравление