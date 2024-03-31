Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии
© Фото: АЗЕРТАДЖ
В Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинского геноцида. Лидер страны Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева почтили память жертв трагедии, посетив мемориал в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида, который расположен в Хатаинском районе Баку, передает пресс-служба азербайджанского лидера. 

Сообщается, что президент страны возложил венок к мемориалу, почтив память жертв геноцида. Первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила цветы к памятнику. 

Памятные мероприятия посвящены 33-й годовщине трагедии, в которой погибли более 600 человек, 150 пропали без вести. 

Напомним, что трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянскими националистами при поддержке наемников были совершены массовые убийства азербайджанцев, проживавших в городе Ходжалы. Тогда погибло 613 человек, 150 пропали без вести, 1275 ходжалинцев оказались в плену, также более 5 тыс горожан стали вынужденными переселенцами.

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