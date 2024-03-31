Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинской трагедии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида, который расположен в Хатаинском районе Баку, передает пресс-служба азербайджанского лидера.
Сообщается, что президент страны возложил венок к мемориалу, почтив память жертв геноцида. Первый вице-президент Мехрибан Алиева возложила цветы к памятнику.
Памятные мероприятия посвящены 33-й годовщине трагедии, в которой погибли более 600 человек, 150 пропали без вести.
Напомним, что трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянскими националистами при поддержке наемников были совершены массовые убийства азербайджанцев, проживавших в городе Ходжалы. Тогда погибло 613 человек, 150 пропали без вести, 1275 ходжалинцев оказались в плену, также более 5 тыс горожан стали вынужденными переселенцами.