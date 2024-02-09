Медики из Северной Осетии подадутся в Индию

Медики из Индии и Северной Осетии расширят сотрудничество благодаря соглашению, подписанному между Медакадемией республики и одной из рекрутинговых компаний Индии. Студентов и молодых врачей ждут новые образовательные программы и стажировки, которые подарят им бесценный опыт и откроют новые возможности для карьерного роста.

Медакадемия Северной Осетии и одна из ведущих компаний-рекрутеров из Индии Apex Consaltunts начали сотрудничать.

Медакадемия Северной Осетии — это не просто учебное заведение. Это центр, в котором зарождаются новые медицинские исследования и кадры будущего. С момента её основания академия прошла путь от регионального учебного заведения до важного элемента в системе здравоохранения России.

В свою очередь, Индия давно зарекомендовала себя как страна с развитой фармацевтической промышленностью и качественным медицинским образованием. Сотрудничество с таким партнером несомненно откроет новые возможности для обеих сторон.

«Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, успешным и взаимовыгодным». Северо-Осетинская медакадемия — российский вуз с 85-летней историей. В нем обучаются около 500 иностранных студентов из 33 стран, в том числе 190 студентов из Индии»

– поректор по учебно-воспитательной работе Северо-Осетинской государственной медицинской академии Алла Гурина

Ключевые аспекты соглашения включают в себя обмен опытом в области медицинского образования, совместные исследовательские проекты и программы повышения квалификации специалистов. Студентов и молодых врачей ждут новые образовательные программы и стажировки, которые подарят им бесценный опыт и откроют новые возможности для карьерного роста.