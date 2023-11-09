МЧС РФ вывезло из Газы россиян

В Москву из Египта в ближайшие часы доставят очередную группу эвакуированных россиян. Полет выполняет самолет МЧС.

Вечером 19 ноября из Каира в Москву вылетел самолет с почти 120 россиянами. Об этом информирует в своем Telegram-канале МЧС РФ.

Воздушное судно доставит в российскую столицу пятую по счету группу эвакуированных из сектора Газа.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию"

– МЧС РФ

В полете граждан сопровождает группа врачей и психологов.

Первую группу эвакуированных из сектора Газа россиян привезли в Москву в понедельник. Предполагалось, что для того, чтобы вывезти всех граждан, понадобится неделя.