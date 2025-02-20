Теплоход на Дону протаранил ворота гидроузла

Минувшей ночью двигаясь по реке Дон в районе Семикаракорска, российский теплоход "Альфа" столкнулся с воротами Кочетовского гидроузла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Заходя в камеру гидроузла, теплоход протаранил нижние ворота своей носовой частью. Известно, что судно получило повреждения, характер которых сейчас устанавливают специалисты, передает "АиФ-Ростов".
К счастью, обошлось без пострадавших, разлива нефтепродуктов также не произошло, добавили в ведомстве.
Сейчас проход судов в районе гидроузла перекрыт, последствия аварии устраняют 10 спасателей и четыре единицы специализированной техники.
Южная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту аварии, в ее ходе будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности судоходства.