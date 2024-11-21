Вестник Кавказа

Часть трассы М-4 "Дон" закроют на ремонт до лета

Часть трассы М-4 "Дон" закроют на ремонт до лета
© Фото: Telegram-канал компании “Автодор“
В конце февраля часть трассы М-4 "Дон" между Краснодаром и Ростовом-на-Дону закроют на ремонт до лета – это вызвано необходимостью ремонта путепровода, сообщили в "Автодоре".

Уже с начала марта проехать "с ветерком" из Краснодара в Ростов и обратно не получится - на популярной у автолюбителей трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае начинается ремонт путепровода, который продлится до лета, сообщает в своем Telegram-канале компания "Автодор".

Ремонт путепровода в Выселковском районе Краснодарского края начнется 28 февраля, и для безопасности участников дорожного движения развязка на 1251 км трассы М-4 "Дон" будет закрыта.

"Автомобилисты смогут воспользоваться временной схемой объезда: движение со стороны Ростова-на-Дону в сторону ст. Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 км, а в направлении Краснодара — по местной дороге через кольцевую развязку"

- "Автодор"

Ограничения будут сняты нынешним летом, конкретная дата старта движения по обновленной трассе в сообщении компании не называется.

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