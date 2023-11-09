Вестник Кавказа

Россиян продолжают вывозить из сектора Газа

Россиян продолжают вывозить из сектора Газа
© Фото: МЧС РФ
Борт МЧС России сегодня доставил четвертую группу россиян, которые были эвакуированы из сектора Газа. В столичную воздушную гавань прилетели еще 120 граждан РФ.

Сегодня ночью в Москву из Каира прибыл очередной самолет спасателей с российскими гражданами, которые проживали на территории сектора Газа. В четвертую группу вывезенных из Палестины россиян вошли 120 человек. Информация об этом опубликована в telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что некоторые из них разместятся во временных пунктах.

«Часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам»

- МЧС России

Спасатели уточнили, что всего из сектора Газа на данный момент было эвакуировано 550 россиян, из которых 230 детей. На территорию страны доставлены 408 человека. В полете им была оказана медицинская и психологическая помощь.

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