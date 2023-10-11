Президент Палестины начнет официальный визит в Россию

С официальным визитом в Москву 12 августа прибудет президент Палестины Махмуд Аббас. Планируется, что в ходе визита он проведет переговоры с российским коллегой.

Палестинский лидер Махмуд Аббас совершит официальный визит в РФ. Поездка запланирована на ближайший понедельник,12 августа. Об этом сообщает палестинское посольство в Москве, отмечая, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, корректировки в планы Аббаса внесены не были.

«Он послезавтра вечером будет»

– представитель посольства

По его словам, он пробудет в российской столице до 14 августа. Планируется, что Аббас проведет встречу с главой российского государства.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться на фоне конфликта в Газе и ликвидации главы политбюро палестинских радикалов ХАМАС Исмаила Хании.