Вестник Кавказа

Президент Палестины начнет официальный визит в Россию

Президент Палестины начнет официальный визит в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С официальным визитом в Москву 12 августа прибудет президент Палестины Махмуд Аббас. Планируется, что в ходе визита он проведет переговоры с российским коллегой.

Палестинский лидер Махмуд Аббас совершит официальный визит в РФ. Поездка запланирована на ближайший понедельник,12 августа. Об этом сообщает палестинское посольство в Москве, отмечая, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, корректировки в планы Аббаса внесены не были.  

«Он послезавтра вечером будет»

– представитель посольства

По его словам, он пробудет в российской столице до 14 августа. Планируется, что Аббас проведет встречу с главой российского государства.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает усугубляться на фоне конфликта в Газе и ликвидации главы политбюро палестинских радикалов ХАМАС Исмаила Хании. 

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