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Махмуд Аббас скоро приедет в Россию – Кремль

Махмуд Аббас скоро приедет в Россию – Кремль
© Фото: сайт Кремля
Глава Палестинской национальной администрации совершит визит в РФ. Информацию о приезде Махмуда Аббаса, известную на данный момент, предоставили представители Кремля.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о визите в Россию главы ПНА Махмуда Аббаса. По его словам, такая поездка "планируется".

"Я пока не могу назвать точную дату. Ну, достаточно в близкой перспективе"

– Юрий Ушаков

Напомним, ранее визит палестинского политика анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера тогда заявил о начавшейся подготовке к визиту. Он заверил, что точные сроки будут обнародованы заранее.

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