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Махмуд Аббас летит в Москву

Махмуд Аббас летит в Москву
В ближайшее время президент Палестины Махмуд Аббас готовится совершить визит в Россию, чтобы посоветоваться с руководством РФ в вопросах палестино-израильского урегулирования.

Палестина готовит визит президента страны Махмуда Аббаса в Москву, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.

"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву"

- Абдельхафиз Нофаль

Палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах палестино-израильского урегулирования, и надеется, что благодаря совместным усилиям удастся выработать приемлемый план урегулирования нынешней ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", о том, что кровопролитие на Ближнем Востоке, в котором страдают и мирные жители, необходимо остановить, заявил на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом глава российского МИД Сергей Лавров, при этом глава российского дипломатического ведомства отметил, что России принадлежит ключевая роль в поиске путей мирного урегулирования ситуации.

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