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Лидеры Израиля и Палестины прибудут в Турцию

Лидеры Израиля и Палестины прибудут в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Эрдоган проведет на грядущей неделе отдельные встречи с Аббасом и Нетаньяху. Лидеры Палестины и Израиля не пересекутся в Анкаре.

На будущей неделе Турцию посетят два гостя высокого ранга - глава Государства Палестина и премьер-министр Израиля.

"В течение одной недели президент Реджеп Тайип Эрдоган примет в Турции по отдельности президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента Эрдогана, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам"

– канцелярия Эрдогана

Палестинский президент ожидается во вторник в Анкаре 25 июля, а через три дня Турцию намерен посетить Нетаньяху.

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