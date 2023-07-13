Нетаньяху может потерять пост премьера Израиля

Опубликовано: 16:58, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Израиля

Глава правительства Израиля может лишиться занимаемого поста из-за нарушения соглашения. Дата рассмотрения иска устанавливается.

Высший суд справедливости Израиля рассмотрит иск о лишении главы правительства страны Биньямина Нетаньяху права занимать свой пост. Так как есть сведения о том, что он нарушил соглашение, допустив конфликт интересов в отношении реализации проводимой правительством реформы суда. Дата заседания не называется.

Напомним, что в рамках данного соглашения, которое было заключено три года назад, нынешний глава еврейского государства обязался не принимать участия в решениях о назначениях судей. Данное ограничение было введено из-за того, что против премьера ведется уголовное производство по трем статьям – «взяточничество», «мошенничество» и «злоупотребление доверием общества».

Протесты в израиле продолжаются

Отметим, что после объявления о начале судебной реформы израильское общество буквально раскололось на два лагеря – сторонников и противников изменений. В марте Нетаньяху заявил, что приостанавливает реализацию реформы, однако протесты продолжаются и по сей день.

Так в ближайший понедельник, 17 июля в Израиле пройдет очередной «День Национального сопротивления».

«Нетаньяху и его правительство приближают Израиль к пропасти. Настало время усилить сопротивление, чтобы дом не рухнул»

– организаторы Дня сопротивления