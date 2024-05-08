Вестник Кавказа

Лидер Палестины приедет в Москву

Лидер Палестины Махмуд Аббас
© Фото: официальный сайт Кремля
Махмад Аббас собирается посетить Россию в ближайшее время. Ранее сообщалось, что он намерен пообщаться в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным.

В ближайшем будущем лидер Палестины Махмуд Аббас приедет в Россию. Соответствующую информацию подтвердил 14 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков.
 
Он подчеркнул, что в настоящее время данный визит находится на стадии подготовки.

"Да, ведется активная подготовка. Визит будет"

– помощник главы российского государства

Ранее сообщалось, что Махмуд Аббас приедет в РФ для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

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