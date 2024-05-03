США обсудил с Израилем Рафах

Глава Госдепа США созвонился с главой минобороны Израиля. Предметом переговоров стала ситуация в Рафахе.
По словам представителя дипведомства, власти еврейского государства должны защищать мирное местное население, а также оказывать поддержку сотрудникам гуманитарных миссий.
«Вашингтон подтвердил непоколебимую приверженность США безопасности Израиля и общей цели нанесения поражения" радикальному палестинскому движению ХАМАС. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и продолжающиеся усилия по освобождению заложников»
– пресс-служба Госдепартамента.
Также глава Госдепа подчеркнул, что Запад по-прежнему не поддерживает крупномасштабное вторжение в Рафах, так как в городе находится порядка 1 млн лиц гражданского населения. Помимо этого, представитель американской стороны заявил о необходимости обеспечения стабильной доставки гумпомощи в Газу.