Ингушетия приняла 130 беженцев из сектора Газа

В Ингушетию приехала очередная группа беженцев из Палестины, в которую попали 32 жителя Палестины. Всего регион принял 130 вынужденных переселенцев.

Вынужденные переселенцы из сектора Газа продолжают прибывать в Ингушетии. За непродолжительное время в республику прибыли несколько групп палестинских беженцев. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Накануне в Ингушетию приехали еще 32 человека, 23 из которых дети. Всего в регионе сейчас проживает 130 жителей Палестины.

"Искренне надеюсь, что каждый прибывший, оказавшись в безопасности, сумел обрести хотя бы небольшой покой. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы создать для них комфортные условия проживания и обеспечить необходимой помощью"

- Махмуд-Али Калиматов

Калиматов рассказал, что приехавшие переселенцы будут жить в отеле "Асса" в Назрани, куда раньше поселились предыдущие группы беженцев. Он уточнил, что приехавшие школьники уже проходят обучение в школе, которая находится по соседству от гостиницы.